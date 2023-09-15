Adana'da Kardeş Cenazesi İçin Hastane Önünde Kavga

Adana'da bir kişinin, kardeşinin cenazesini almak için gittiği hastane önünde yaşanan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Kavga sonucunda bir kişi bıçakla yaralandı.

Adana'da bir kişinin, kardeşinin cenazesini almak için gittiği hastane önünde "yol verme" nedeniyle bıçaklandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte ikamet eden Ömer Akça, 25 Temmuz'da kanser hastalığından hayatını kaybeden kardeşinin cenazesini almak için minibüsüyle merkez Yüreğir ilçesindeki özel hastaneye gitti.

Bu sırada Akça, tek şeritli yolda ters yönden gelen otomobil sürücüsü Ferdi Ç'den kendisine yol vermesini istedi.

Duruma sinirlenen Ferdi Ç. ile Akça arasında yaşanan tartışma daha sonra büyüyerek kavgaya dönüştü.

Hastanenin güvenlik görevlilerinin araya girdiği kavga sırasında Ferdi Ç, bıçakla Akça'yı yaraladı.

Güvenlik görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan Akça'nın kalbinden, akciğerinden ve dalağından yaralandığı belirlendi.

Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Akça, 10 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan Ferdi Ç. ise sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Akça, diğer araç sürücüsüyle aralarında çıkan kavgaya hastanenin güvenlik görevlilerinin müdahale ederek kendilerini ayırdığını belirtti.

Bu sırada karşı tarafın, güvenlik görevlilerinin arasından geçip kendisini bıçakladığını öne süren Akça, "Kardeşimin rahatsızlığı vardı. 2 yıl boyunca elimizden gelen her şeyi yaptık. Ama kardeşime olan son görevimi o gün yerine getiremedim. Bana bu ezikliği yaşattı. Ben de kanun karşısında cezalandırılmasını, karşılıksız kalmamasını istiyorum." dedi.

Akça'nın kuzeni ve avukatı Nazan Akça Subaşı ise "Bu basit bir yaralama değil. Kalbi hedef aldığı için adam öldürmeye tam teşebbüs var. O yüzden tutukluluğunun devam etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Kavga anı kamerada

Ömer Akça ve Ferdi Ç'nin yolda karşı karşıya gelmesi ve tartışmaları hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerin devamında tarafların kavga ettiği ve güvenlik görevlilerinin olaya müdahale ettiği görülüyor.