Adana'da Kar Maskeli Şüpheli Akaryakıt İstasyonunda Çalışanı Vurdu

Adana'da bir akaryakıt istasyonunda çalışan Ahmet Aslanhan, kar maskeli bir şüpheli tarafından başından vuruldu. Olayın ardından şüpheli kaçarken, ağır yaralanan Aslanhan hastaneye kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ADANA'da kar maskeli şüpheli, akaryakıt istasyonu çalışanı Ahmet Aslanhan'ı (50), tabancayla başından vurup, kaçtı. Ağır yaralanan Aslanhan hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Doğankent Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İzin gününde çalıştığı akaryakıt istasyonuna gelen Ahmet Aslanhan, tuvalete girdi. Bu sırada istasyonda bekleyen, otomobildeki 2 kişiden kar maskeli şüpheli, tuvaletten çıkan Aslanhan'ı başından tabancayla vurdu. Aslanhan, yere yığıldı, şüpheli ise havaya ateş açıp, kendisini bekleyen otomobile binerek kaçtı. Diğer çalışanların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Aslanhan, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Aslanhan'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)