Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı

İki CHP'li belediyeye terör soruşturması! Onlarca gözaltı var
SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak

8 maddelik anlaşmada çarpıcı detay! Tarihi adım bugün atılıyor
Ankara, SDG ile Suriye'nin anlaşmasına nasıl bakıyor? Sürpriz anlaşma kulisleri salladı

Ankara, SDG-Suriye anlaşmasına nasıl bakıyor?
Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Adana'da Kamyonette Uyuşturucu Ele Geçirildi

Adana'da Kamyonette Uyuşturucu Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da narkotik polisleri, şüpheli bir kamyonette yaptığı aramada sürücü koltuğunun arkasında 100 gram esrar buldu. Gözaltına alınan sürücü, 'Satıcı değilim, içiciyim' savunmasını yaptı. B.Ö. tutuklandı, E.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da narkotik polisleri şüphelendiği kamyoneti durdurduğunda sürücü koltuğunun arkasına gizlenmiş vaziyette 15 paket halinde toplam 100 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan araç sürücüsü, "Satıcı değilim, içiciyim" savunması yaptı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe çeken bir kamyoneti durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada sürücü koltuğunun arkasına zulalanmış 15 paket halinde toplam 100 gram esrar ele geçirdi. Polis, araç sürücüsü B.Ö. (29) ve yolcu konumundaki E.B.'yi (42) gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden B.Ö.'nün, "Uyuşturucu satıcısı değilim, sadece içiciyim" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ö. tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Geri sayım başladı! İddialı diziden hayranlarını yıkan haber
img

8 maddelik anlaşmada çarpıcı detay! Tarihi adım bugün atılıyor
img

İstifa eden başbakandan olay veda! Herkes aynı yorumu yapıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı

Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı
Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı

Öz evladına yaptığı rezillik cezasız kalmadı
Kanal D iddialı dizinin fişini çekti! İşte final tarihi

Kanal D iddialı dizinin fişini çekti! İşte final tarihi
Rusya-Ukrayna savaşında kanlı gece! 337 insansız hava aracı vuruldu

Böylesi hiç yaşanmadı! Rusya'nın açıkladığı rakam hayli vahim
Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı

Devlet başkanı 7 bin polisin katıldığı operasyonla yakalandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.