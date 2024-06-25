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Adana'da Kamyonette 8 Kilo Esrar Ele Geçirildi

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Adana'da narkotik polisleri kamyonetin kasasına yapılan zuladan 8 kilo esrar ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'da narkotik polisleri kamyonetin kasasına yapılan zuladan 8 kilo esrar ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mesut K.'nın kullandığı kamyonette yüklü miktarda uyuşturucu madde taşıdığı bilgisine ulaştı. Ekipleri söz konusu kamyoneti D-400 karayolunda takip edip durdurdu.

Araçtan indirilen sürücü Mesut K. gözaltına alındı. Dedektör köpeği kamyonette yaptığı aramada, aracın arka kasa kısmına tepki verdi. Bunun üzerine polis ekipleri kasadaki zulayı tespit ederek içerisinde 13 pakette toplam 7 kilo esrar ile 2 pakette 1 kilo toz esrar olmak üzere toplamda 8 kilo esrar ele geçirdi.

Şüpheli Mesut K.'nın emniyetteki ifadesinde, "Bir arkadaşım bana Diyarbakır'da esrar var getirirsen karşılığında sana 50 bin TL vereceğim dedi. Ben de kabul ettim gittim esrarları aldım. Gelirken yakalandım, arkadaşım teklif etmese kabul etmezdim kanıma girdi" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Adana 3.Sayfa Güncel Haberler

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