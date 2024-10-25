Adana'da Kamyonette 105 Kilogram Eroinle Yakalanan Karı-Koca Tutuklandı

Kamyonette uyuşturucu kuryeliği yapan karı-koca 105 kilogram 800 gram eroinle yakalandı

ADANA - Adana'da narkotik polisleri karı-kocanın bulunduğu kamyonette 105 kilogram 800 gram eroin ele geçirirken, bir başka kamyondan ise 92 kilogram skunk ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan karı-koca ile birlikte toplam 3 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine ağır darbe vurdu. Kentte yüklü miktarda uyuşturucu bilgisi geldiği yönünde istihbarat alan narkotik polisleri çalışmalarını yoğun şekilde arttırdı.

"Karı-koca 105 kilogram 800 gram eroinle yakalandı"

Yapılan çalışmalar neticesinde Nazım G., idaresinde kamyoneti İncirlik Park Alanında durdurdu. Araçtaki Nazım G. ve eşi Gazal G. gözaltına alındı. Kamyonette yapılan aramada 210 pakette toplam 105 kilo 800 gram eroin ele geçirildi. Emniyetteki ifadesinde Gazal G., "Aracı eşim kullanır maddelerden herhangi bir bilgim yoktur" dediği öne sürüldü. Nazım G. ise susma hakkını kullandı. Karı-koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"92 kilogram skunk ile yakalanan şüpheli, 'Para ihtiyacım var' diye savunma yaptı"

Narkotik polisleri Mehmet T.'nin kamyonuyla kente yüklü miktar uyuşturucu madde getirdiği bilgisine ulaştı. Polis, Mehmet T.'nin kullandığı kamyonu takip etmeye başladı. Takip sonucunda İncirlik Park Alanında Mehmet T.nin kullandığı araç durduruldu. Şüpheli gözaltına alınırken, kamyonda yapılan aramada 155 pakette 92 kilogram skunk ele geçirildi. Şüpheli emniyetteki ifadesinde, "Paraya ihtiyacım olduğu için taşıdım" dediği öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğünü ziyaret ederek polisleri tebrik etti. Arıkan, burada yaptığı konuşmada, "Çok güzel operasyona imza attınız hepinizi tebrik ediyoruz. Dünyanın ve Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi olan uyuşturucu ile mücadeleyle olan kararlılığımızı söylemiştik. Aynı şekilde dün olduğu gibi bugünde uyuşturucu tacirleriyle mücadele etmeye devam ediyorsunuz. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.