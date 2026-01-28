Haberler

Kedi ezen sürücüye hayvan barınağında çalışma cezası

Adana'da bir sürücü, kamyonetiyle iki kedinin üzerinden geçti. Güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından sürücü, hayvanları fark etmediğini iddia etti. Mahkeme, sürücüye 1 ay hayvan barınağında çalışma cezası verdi.

Adana'da bir kişi kamyoneti ile iki kedinin üzerinden geçti, o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Yakalanan kamyonet sürücüsü, "Hayvanseverim, fark etmedim" şeklinde savunma yaparken mahkeme 1 ay hayvan barınağından çalışması cezası verdi.

Olay, 21 Ocak'ta merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.T. (46) kamyoneti ile sokakta ilerlediği sırada kedilerin üzerinden geçti. Olay anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kedileri besleyen Merve Taşgıt (28), kamera kayıtlarını gördükten durumu polise bildirdi. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, A.T.'yi yapılan çalışmalar neticesinde yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinde "Hayvanseverim, kedileri fark etmedim. Bilerek üzerlerinden geçmedim" dedi. İşlemlerinin ardından 'Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli hakim karşısına çıktı. Mahkeme şüpheliye 1 ay hayvan barınağında çalışma cezası vererek adli kontrol şartı ile serbest bıraktı.

"Kamyonetin kedinin üzerinden bilerek geçtiğini gördüm"

Kamyonetin üzerinden geçtiği kedilerden birini besleyen Merve Taşgıt, "Dün iş yerime geldiğimde kedinin acı içinde bağırarak yanıma geldiğini fark ettim. Arabadan indiğim anda ayağının kırık olduğunu gördüm ve apar topar veterinere götürdüm. O sırada yan dükkanlardaki esnaf, bir kamyonetin kediyi ezdiğini söyledi. Hemen durumu araştırmaya başladım ve kamera kayıtlarına ulaştım. Görüntülerde kamyonetin kedinin üzerinden bilerek geçtiğini görünce gerekli mercilere başvurduk ve şikayetçi olduk. Kedinin durumu şu an ağır, tedavi altında. Bugün ameliyat oldu" dedi.

"Bu bir kaza değil, canice bir davranış"

Görüntüleri gördüğünde çok sinirlendiğini anlatan Taşgıt, "O kişiyi hemen bulmak istedim. Yapılabilecek ne varsa herkesle iletişime geçtim, ulaşabildiğim her yere başvurdum. Şu an maddi manevi elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum. Bu olayın kesinlikle bilerek yapıldığı ortada. Videoyu izleyen herkes bunu anlayabilir. Araç normal bir şekilde ilerlerken kedileri görüyor ve sağa doğru manevra yaparak üzerlerinden geçiyor. Bu bir kaza değil, canice bir davranış. Böyle insanların toplumda serbestçe dolaşmaması gerekiyor" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
