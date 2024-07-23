Adana'da kaldırım taşı nedeniyle motosiklet kazası

Adana'da iki genç kız kaldırım taşının kalkması sonucu motosiklet ile yere çakıldı. Bu anlar saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Kaldırımda motosiklet ile giden iki genç kız taşın kalkması sonucu motosiklet takla atınca yere çakıldı. Kaza bir işletmenin güvenlik kamerasına yansırken iki genç kız hafif şekilde yaralandı.

Kazayla ilgili polis inceleme başlattı. - ADANA