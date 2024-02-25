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Adana'da kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde motosikletli şüpheliler tarafından kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da motosikletli şüpheliler tarafından kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Olay, Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle kahvehane önüne gelen yüzleri maskeli 2 kişi, içeriye girerek ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Orhan D. ve Celal B. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Her iki yaralının bacağından vurulduğu öğrenildi.

Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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