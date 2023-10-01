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Adana'da kafede tabancayla saldırıya tutulan kişiye şüpheli tutuklandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kafede oturan kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalandı ve tutuklandı. Saldırıda yaralanan kişinin tedavisi devam ediyor.