Adana'da kafede tabancayla saldırıya tutulan kişiye şüpheli tutuklandı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kafede oturan kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalandı ve tutuklandı. Saldırıda yaralanan kişinin tedavisi devam ediyor.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kafede oturan kişiyi tabancayla yaralaması güvenlik kamerasınca kaydedilen şüpheli tutuklandı.
Turgut Özal Bulvarı'ndaki kafede 29 Eylül'de arkadaşlarıyla oturan Oğuz E'yi (23) tabancayla vurarak yaralayan İsmet T'nin (19) Fatih Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Saldırıda yaralanan Oğuz E'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olay anı kafenin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.
Kaynak: AA / 3. Sayfa