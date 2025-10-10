Haberler

Adana'da Kafede Rahatsız Edilen Kadın Çalışan İçin Pompalı Tüfekle Saldırı

Adana'da bir kişi, kafede kadın çalışana rahatsızlık vermesi üzerine kendisini döven kişilerden intikam almak için kafeye pompalı tüfekle ateş açtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da bir kişi, kafede kadın çalışanı rahatsız ettiği iddiasıyla kendisini dövenlerin işyerine pompalı tüfekle ateş açtı, o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 9 Haziran günü Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, bir kafede çalışan kadını rahatsız etmeye başladı. İşyeri sahipleri ise bu durum üzerine bu kişiyi darp etti. Kin besleyen şüpheli, otomatik av tüfeğiyle kafeye defalarca ateş açtı. Bu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, görüntülerden yola çıkarak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
