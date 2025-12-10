Kadınlar saç başa kavgaya tutuştu: O anlar kamerada

Adana'da bir grup kadın sokak ortasında saç saça baş başa kavgaya tutuştu, bu anlar ise kameralara yansıdı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi Melekgirmez Sokak'ta meydana geldi. Bir grup kadın henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadınlar sokak ortasında saç saça baş başa kavgaya tutuştu.

O anlar ise cep telefonuyla görüntülendi. - ADANA