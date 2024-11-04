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Adana'da Kadın Sürücüden Motosikletliye Küfürler

Adana'da Kadın Sürücüden Motosikletliye Küfürler
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Adana'da bir kadın sürücü, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne ağıza alınmayacak küfürlerle saldırdı. Olay, motosiklet sürücüsünün arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Adana'da kadın sürücü trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne, "Sen dua et ben seni yaşatıyorum" diyerek ağza alınmayacak küfürler etti.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın sürücü otomobiliyle ilerlerken motosikletli sürücü ile tartıştı. Tartışma sırasında motosiklet sürücünün arkadaşı bu anları cep telefonuyla kaydetti.

"Dua et seni yaşatıyorum, ben mali müşavirim

Kadın sürücü ağza alınmayacak küfüler ederken, "Sen dua et ben seni yaşatıyorum" dedi. Ardından tekrardan küfürler eden kadın, "İzinsiz video mu çekiyorsun, mahkemece geçmiyor ki ben mali müşavirim" diyerek küfürlerine devam etti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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