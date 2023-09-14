Adana'da kadın meselesi yüzünden çıkan kavgada silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı

ADANA - Adana'da iki grup arasında kadın meselesi yüzünden çıkan kavgada silahlar konuştu. Kavgada tabancayla vurulan 1 kişi ölürken 2 kişide yaralandı.

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyübi Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Berat Çetiner (25), Teyman C. plakasız motosikletle daha önceden kadın meselesi yüzünden tartıştığı A.Y'nin bulunduğu yere gitti. Her iki taraf bir anda tabancaları çekerek birbirlerine ateş açmaya başladı. Açılan ateşler sonucunda Berat Çetiner başından, Teymen C. göğsünden ve karşı gruptan olan ismi öğrenilemeyen bir kişide yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Berat Çetiner hastanede yapılan müdahalelere kurtarılamadı. Çetiner'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Göğsünden vurulan Teymen C.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olaya karışan şüphelilerden A.Y gözaltına aldı.