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Adana'da Kadın Hırsız Çetesi Çökertildi: 950 Bin TL Değerinde Altın Çaldılar

Adana'da Kadın Hırsız Çetesi Çökertildi: 950 Bin TL Değerinde Altın Çaldılar
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Adana'da 950 bin TL değerinde altın çalan kadın hırsız çetesi yakalandı. 4 şüpheli, yaptıkları hırsızlıkları kabul etti fakat suçlamaları reddetti. Mahkeme, şüphelileri tutukladı.

Adana'da farklı tarihlerde 950 bin TL değerinde altın çalan kadın hırsız çetesi çökertildi. Yakalanan 4 kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddiaya göre, 16 Ekim günü Bahar F. (22), kuzeni Sevil F. (20), Sevda D. (28) ve Tuğçe Ç. (23), Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesinde bir apartmana hırsızlığa girdi. Girdikleri apartmanın 12'inci katındaki daire çıkan kadınlar, evin çelik kapısını zorlayarak içeri girdi. Şüpheli kadınlar evden yaklaşık 450 bin TL değerinde altın çaldı. Çaldıkları altını çantalarına koyan kadınlar sakin bir şekilde apartmandan ayrıldı. Kadınların apartmana giriş ve çıkış anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Bu hırsızlıktan bir gün sonra yine aynı kadınlar bu seferde Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde bir apartman dairesine girip 400 bin TL değerinde altın çalarak kayıplara karıştı. Kadın hırsız çetesi Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'ndeki bir evden de 100 bin TL değerinde altın çaldı.

Altınları çalınan kişilerin ihbarı üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kadın hırsız çetesini yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, kadınları Osmaniye'den Adana'ya hırsızlık yapmak için geldiğini belirledi.

Şüpheliler Sarıçam ilçesinde bir evde saklanırken yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheliler emniyetteki sorgusunda görüntülerdeki kadınlarının kendisi olduğunu kabul etti ancak hırsızlık yapmadıklarını öne sürdü. İşlemleri tamamlanan Bahar F., kuzeni Sevil F., Sevda D. ve Tuğçe Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hırsızlık Güvenlik 3-sayfa Güncel adana Suç

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