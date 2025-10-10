Adana'da Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu: 20 Gözaltı ve Tonlarca Tütün Ele Geçirildi

Adana'da polis ekiplerinin tütün, makaron, elektronik sigara ve kaçak dolum yapılan adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda tonlarca tütün, binlerce doldurulmuş sigara ve çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi. Operasyonda 20 şüpheli de gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik il merkezi ve Ceyhan ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 869 bin 200 adet makaron, 56 bin 700 adet doldurulmuş sigara, 2 ton 263 kilogram kıyılmış tütün, bin 954 paket bandrolsüz sigara, 85 kilogram nargile tütünü, 129 adet elektronik sigara likidi, 16 adet akıllı telefon, 138 adet kaçak doldurulmuş tüp ve 3 hava kompresörü ele geçirildi. Ayrıca LPG dolumunda kullanılan çok sayıda malzeme de operasyon kapsamında bulundu. Eş zamanlı baskınlarda 20 şüpheli gözaltına alındı

Emniyete götürülen şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - ADANA