Son dakika haberi | Adana'da kaçakçılık operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Adana'da kaçakçılık operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Son dakika 3. sayfa haberi: Adana polisi yaptığı operasyonda gümrük kaçağı 6 bin litre akaryakıt, 3 bin 410 paket sigara, 38 cep telefonu ele geçirdi.

Adana polisi yaptığı operasyonda gümrük kaçağı 6 bin litre akaryakıt, 3 bin 410 paket sigara, 38 cep telefonu ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen çeşitli adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüphelendikleri araçları durdurdu. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 6 bin litre akaryakıt, 3 bin 410 paket sigara, 38 cep telefonu ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title