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Adana'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Milyon TL Değerinde 4.8 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Adana'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Milyon TL Değerinde 4.8 Milyon Makaron Ele Geçirildi
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Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 milyon 880 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi. Operasyonda iki kişi tutuklandı.

Adana'da polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri 3 milyon TL olan 4 milyon 880 bin adet kaçak makaron ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin Sarıçam ilçesinde yaptığı çalışmada şüphelendiği 2 panelvan aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 4 milyon 880 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. Şüpheliler A.Ö. ve M.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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