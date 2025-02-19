Adana'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Gözaltı

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik kent genelinde yapılan operasyonlarda piyasa değeri 1 milyon TL olan 1 milyon 500 bin adet gümrük kaçağı makaron ile 5 bin adet paket sigara ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, araçlara el konuldu. - ADANA