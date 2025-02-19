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Adana'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Gözaltı

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Adana İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda piyasa değeri 1 milyon TL olan gümrük kaçağı makaron ve sigara ele geçirdi. 3 kişi gözaltına alındı.

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik kent genelinde yapılan operasyonlarda piyasa değeri 1 milyon TL olan 1 milyon 500 bin adet gümrük kaçağı makaron ile 5 bin adet paket sigara ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, araçlara el konuldu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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