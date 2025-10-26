Haberler

Adana'da Kaçakçılık Operasyonu: 18 Gözaltı ve Çok Sayıda Ele Geçirilen Malzeme

Ceyhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Tarihi eser niteliği taşıyan 104 sikke, 1 obje, 900 paket kaçak sigara ve 265 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde polis tarafından kaçakçılık yaptığı öne sürülen şahıslara yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 104 sikke ve 1 obje, kaçak 900 paket sigara ile 265 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık yaptığı öne sürülen şahısları yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takip sonucunda polis 24 Ekim günü şafak vakti Ceyhan ilçesinde eş zamanlı baskın yaptı. Özel harekat polislerinin karadan, polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde ve şüphelilerin araçlarında, ruhsatsız 2 tabanca ve 3 av tüfeği, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 104 sikke ve 1 obje, kaçak 900 paket sigara ile 265 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
