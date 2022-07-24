Adana'da kaçakçılık operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da kaçakçılık operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Adana'da kaçakçılık operasyonu Adana polisi yaptığı operasyonda kaçak bin 100 elektronik sigara, 9 milyon 500 bin doldurulmuş sigara ve 6 milyon 550 bin makaron ele geçirildi.

Adana'da kaçakçılık operasyonu

ADANA - Adana polisi yaptığı operasyonda kaçak bin 100 elektronik sigara, 9 milyon 500 bin doldurulmuş sigara ve 6 milyon 550 bin makaron ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kente yüklü miktarda kaçak mal sokulduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine 3 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskında polis kaçak bin 100 elektronik sigara, 9 milyon 500 bin doldurulmuş sigara ve 6 milyon 550 bin makaron ele geçirdi. Polis 7 zanlıyı da gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

Adana 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title