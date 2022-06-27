Adana'da kaçakçılık operasyonu

Adana polisi tarihi eser niteliğinde olduğu tahmin edilen 51 obje, 109 sikke ile 8 bin 600 litre akaryakıt, 94 elektronik sigara ve 75 elektronik sigara kiti ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık yaptığı iddia edilen 4 zanlının peşine düştü. Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 4 kişinin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, tarihi eser niteliğinde olduğu tahmin edilen 51 obje, 109 sikke ile 8 bin 600 litre akaryakıt, 94 elektronik sigara ve 75 elektronik sigara kiti ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 zanlı çıkarıldıkları adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa