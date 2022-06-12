Adana'da kaçakçılık operasyonu - Haberler

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Adana'da kaçakçılık operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana'da kaçakçılık operasyonu

Adana polisi gümrük kaçağı 4 milyon 269 bin makaron, bin 290 sigara, 192 kilo kıyılmış tütün ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Adana polisi gümrük kaçağı 4 milyon 269 bin makaron, bin 290 sigara, 192 kilo kıyılmış tütün ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kente kaçak ürün sokulduğu bilgisini aldı. Polis bu bilgi üzerine 6 farkıl adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskınlarda gümrük kaçağı 4 milyon 269 bin makaron, bin 290 sigara, 192 kilo kıyılmış tütün ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis yaptığı operasyonda 9 zanlıyı da gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adana 3. Sayfa Haberler

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