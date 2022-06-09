Adana'da kaçakçılık operasyonu - Haberler

Adana'da kaçakçılık operasyonu Adana polisinin yaptığı operasyonda gümrük kaçağı 240 cep telefonu, 572 kilo nargile tütünü ve 230 şişe sahte içki ele geçirdi. Adana polisinin yaptığı operasyonda gümrük kaçağı 240 cep telefonu, 572 kilo nargile tütünü ve 230 şişe sahte içki ele geçirdi. Adana Emniyet Müdürlüğüne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kente kaçak ve sahte ürün getirildiği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine yaptığı çalışmada 3 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskında gümrük kaçağı, 240 cep telefonu, 572 kilo nargile tütünü ve 230 şişe sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. - ADANA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adana 3. Sayfa Haberler

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