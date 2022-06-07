Adana'da kaçakçılık operasyonu - Haberler

Adana polisi yaptığı operasyonda 425 kaçak elektronik sigara, 5 bin 845 kaçak puro, 14 bin 486 kaçak cinsel ürün, 144 paket kaçak pipo tütünü ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Sarıçam ilçesi Organize Sanayi girişinde durdurulan bir araca ve Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde faaliyet gösteren Amerikan Pazarı isimli iş hanı içerisinde bulunan 4 farklı adrese baskın yaptı. Polis, yapılan bu baskınlarda; 425 kaçak elektronik sigara, 5 bin 845 kaçak puro, 14 bin 486 kaçak cinsel ürün, 144 paket kaçak pipo tütünü ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayların şüphelisi 6 şahıs gözaltına alındı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa