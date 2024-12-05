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Adana'da Kaçakçılık Operasyonu: 12 Milyon Makaron ve 567 Litre Alkol Ele Geçirildi

Adana'da Kaçakçılık Operasyonu: 12 Milyon Makaron ve 567 Litre Alkol Ele Geçirildi
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Adana'da düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 12 milyon makaron ve 567 litre alkol ele geçirildi. 3 kişi tutuklandı.

Adana'da polisin yaptığı operasyonda 12 milyon gümrük kaçağı makaron ile 567 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte gümrük kaçağı ürünleri satan kişilere yönelik operasyon yaptı. Operasyon çerçevesinde, 1 depodan ve araçtan 12 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Başka bir işyerinden ise 567 litre gümrük kaçağı alkol, 170 alkol bandrolü, 80 alkol etiketi, 70 şişe kapşonu ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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