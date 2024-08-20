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Adana'da Kaçak Silah Satışı Yapan Şüpheli Yakalandı

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Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde kaçak silah satışı yapılmasının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.

Adana'da kaçak silah satışı yaptığı belirlenen 1 şüpheli yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde kaçak silah satışı yapılmasının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. İstihbari çalışmalar sonucu Jandarma ekiplerince bir eve yapılan operasyonda; 2 tabanca, 1 makinalı tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ile tabancalara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanırken, şüphelinin adli işlemleri devam ettiği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma 3-sayfa Ceyhan adana 3.Sayfa Güncel Haberler

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