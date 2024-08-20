Adana'da Kaçak Silah Satışı Yapan Şüpheli Yakalandı
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde kaçak silah satışı yapılmasının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.
Adana'da kaçak silah satışı yaptığı belirlenen 1 şüpheli yakalandı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde kaçak silah satışı yapılmasının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. İstihbari çalışmalar sonucu Jandarma ekiplerince bir eve yapılan operasyonda; 2 tabanca, 1 makinalı tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ile tabancalara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanırken, şüphelinin adli işlemleri devam ettiği öğrenildi. - ADANA