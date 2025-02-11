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Adana'da Kaçak Sigara Operasyonu: 7 Bin 335 Paket Ele Geçirildi

Adana'da Kaçak Sigara Operasyonu: 7 Bin 335 Paket Ele Geçirildi
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Adana'da gerçekleştirilen bir polis operasyonunda, bir otomobilde gümrük kaçağı 7 bin 335 paket sigara ve sigara satışından elde edildiği öne sürülen 520 bin TL ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Adana'da polis bir otomobilde 7 bin 335 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirirken, satıştan elde edildiği öne sürülen 520 bin TL'ye de el koydu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 7 bin 335 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Araçta sigara satışından elde edildiği değerlendirilen 520 bin TL de bulundu.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Polis 520 bin TL'ye ve olaydaki otomobile el koydu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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