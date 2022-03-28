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Adana'da kaçak sigara operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana'da kaçak sigara operasyonu

Adana'nın Ceyhan ve Pozantı ilçelerinde 2 bin 329 kaçak sigara ile 566 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

POZANTI, ADANA (İHA) - Adana'nın Ceyhan ve Pozantı ilçelerinde 2 bin 329 kaçak sigara ile 566 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ceyhan ilçesine bağlı Mustafabeyli Mahallesi ve Pozantı ilçesine bağlı Eskikonacık Mahallesinde yapılan denetimler esnasında durdurulan bazı araçlarda 2 bin 329 paket Kaçak sigara ve 566 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçak Sigara, Pozantı, Ceyhan, Adana, 3. Sayfa, Haberler

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