Adana'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Milyon TL'lik Ürün Ele Geçirildi

Adana'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Milyon TL'lik Ürün Ele Geçirildi
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Adana'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 100 bin TL olan 4 bin 100 paket kaçak sigara ve bin 280 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

Adana'da piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin TL olan kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Sarıçam ilçesinde bir aracı takibe aldı. Düzenlenen operasyonda durdurulan araçta yapılan aramada, 4 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara, bin 280 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralarla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Yakalanan 2 şüpheli ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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