Adana'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1,2 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Adana'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1,2 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da yapılan kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan 20 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi ve 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan sigara ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, çalışma yaptı. Ekiplerin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda Sarıçam ilçesinde şüpheli 2 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan 20 bin 500 adet gümrük kaçağı paket sigara ele geçirildi. Kaçakçılıkta kullanılan iki araca da el konulurken, olayla ilgili olarak iki şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Osimhen'in bonservisini Yusuf Akçiçek ve İsmail Yüksek ödeyecek

Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunu öldüren babanın ifadesi 'pes' dedirtti

Oğlunu pompalı tüfekle öldüren babanın ifadesi "pes" dedirtti
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi

Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton imha edildi
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
51 yıl sonra şampiyonlar! Bologna, Milan'ı tek golle yıktı

İtalya'da muhteşem maç! 51 yıl sonra gelen şampiyonluk
Siyah Kalp'in veda tarihi netleşti! Başrol oyuncusu son kez sete çıktı

Show TV'nin rüzgar gibi başlayan dizisi final kararı aldı
İnanılmaz! 9 puan farkla öndeydiler, 90+9'da yedikleri golle liderliği kaptırdılar

9 puan farkla öndeydiler, 90+9'da yenen golle liderliği kaptırdılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.