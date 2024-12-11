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Adana'da Kaçak Sigara İmalatı Operasyonu: 60 Milyon TL'lik Eşya Ele Geçirildi

Adana'da Kaçak Sigara İmalatı Operasyonu: 60 Milyon TL'lik Eşya Ele Geçirildi
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Adana'da polis ekipleri, kaçak sigara imalatı yapılan bir depoya düzenledikleri operasyonda piyasa değeri 60 milyon TL olan tütün kağıdı kesme ve basma makineleri ile 114 milyon 310 bin tütün sarma kağıdı ele geçirdi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da polis ekiplerinin ihbar üzerine bir depoya düzenlediği baskında piyasa değeri 60 milyon TL olan birer tütün kağıdı kesme ve basma makinesi ile 114 milyon 310 bin tütün sarma kağıdı ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde kaçak sigara imalatı yapılan bir depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda piyasa değeri 60 milyon TL olan 1 tütün kağıdı basma makinesi, 1 tütün kağıdı kesme makinesi ve 114 milyon 310 bin tütün sarma kağıdı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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