Adana'da Kaçak Makaron Üretim Tesisi Baskını

Adana'da polisin düzenlediği operasyonda kağıt bardak üretimi için kiralanan bir adresin makaron üretim tesisine çevrildiği ortaya çıktı. Tesiste bulunan makinelerle aylık 200 milyon TL değerinde yaklaşık 300 milyon adet makaron üretilebileceği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde bulunan bir adreste kaçak makaron üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Adrese baskın yapan ekipler, 20 milyon 400 bin bandrolsüz makaron ve üretimde kullanılan 6 parçalık makine ele geçirdi. Operasyonda deponun sahibi A.A. (52) ve kiraya verdiği B.A. (45) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan A.A. ifadesinde, şüphelinin depoyu karton bardak üretimi yapılacağı gerekçesiyle kiraladığını öne sürdü. B.A. ise makineleri İstanbul'dan satın aldığını, fakat henüz çalıştırmadığını savunarak ele geçirilen makaronları da ucuz olduğu için yabancı uyruklu bir şahıstan aldığını iddia ettiği öğrenildi. Şüphelilerden B.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tamamen faaliyete girmeden yapılan baskın sayesinde aylık 300 milyon liralık üretimle yaklaşık 200 milyon TL'lik haksız kazancın önüne geçildi. - ADANA