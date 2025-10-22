Haberler

Adana'da Kaçak Makaron Operasyonu: 4 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Güncelleme:
Adana İl Jandarma Komutanlığı, düzenlediği operasyonda 4 milyon 20 bin kaçak makaron ve çok sayıda sahte bandrol ile üretim ekipmanı ele geçirdi. 9 şüpheli tutuklandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 4 milyon 20 bin kaçak makaron ele geçirilirken, 9 şüpheli tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Jandarma Komutanlığı ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Adana'da "Kaçakçılık ile Mücadele Kanununa Muhalefet" suçunu işleyen organize suç örgütüne yönelik müşterek operasyon yapıldı. Eş zamanlı yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında yapılan aramada 4 milyon 20 bin kaçak makaron, 6 sanayi tipi makaron üretim makinesi, 194 bin 32 sahte bandrol, 10 bin 752 sahte bandrol üretimi için kullanılan basıma hazır etiket ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonda çetenin Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (BÜİS) cihazı ile yapılan kontrollerde geçerli sonuç veren "sahte bandrol" ürettikleri tespit edildi. Bu kapsamda; bandrollerden alınan numuneler inceleme yapılması maksadıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne gönderildi. Yapılan inceleme ve detaylı araştırmalar sonucunda makaron bandrollerinin görsel ve gizli güvenlik özellikleri bakımından orijinal bandrolün sahip olması gereken özelliklere sahip olmadığı belirlendi. Olayla ilgili yakalanan 9 şüpheli sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
