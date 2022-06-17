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Adana'da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana'da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Adana'nın Aladağ ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına aldı.

Adana'nın Aladağ ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına aldı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Gireğiyeniköy Mahallesi Damdalı mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı yönünde ihbar alınması üzerine bölgede araştırma ve inceleme başlatıldı.

Yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde 2 metre çapında ve 12 metre derinliğinde bir kazı çukuru bulundu. Çevrede ise 60 metre uzunluğunda ip, 3 adet çanta, 7 adet bardak, 1 benzin bidonu, 3 çift eldiven, 3 adet gıda maddesi, 1 adet çaydanlık, 1 adet piknik tüpü, 1 adet çadır, 1 adet tişört, 2 adet şapka, 1 adet pantolon, 1 adet jeneratör, 1 adet merdiven, 45 metre kablo, 1 adet kürek, 6 adet pet şişe, 1 adet manivela demiri, 5 adet delici kırıcı ucu, 1 adet kova, 2 adet delici kırıcı alet, 4 paket sigara, 1 adet şemsiye ele geçirildi.

Olayla ilgili Ö.A., M.A. ve H.K gözaltına alındı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aladağ Adana 3. Sayfa Haberler

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