Adana'da Kaçak İlaç Operasyonu: 334 Tıbbi İlaç ve 340 Malzeme Ele Geçirildi
Adana'da gerçekleştirilen operasyonda kaçak ilaç satışı yapan bir evde 334 adet tıbbi ilaç ve 340 adet tıbbi malzeme ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı ve adli süreç başlatıldı.
Adana'da polisin operasyon düzenlediği bir evde, kaçak satış yapılan ilaç ve tıbbı malzemeler ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmasında kaçak ilaç satışı yapılan bir adres belirlendi. Bunun üzerine belirlenen eve operasyon düzenlendi. Operasyonda bir şüpheli yakalandı, 334 adet tıbbi ilaç ve 340 adet tıbbi malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülürken, başlatılan adli sürecin devam ettiği bildirildi. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa