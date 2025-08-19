Adana'da Kaçak İlaç Operasyonu: 334 Tıbbi İlaç ve 340 Malzeme Ele Geçirildi

Adana'da Kaçak İlaç Operasyonu: 334 Tıbbi İlaç ve 340 Malzeme Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da gerçekleştirilen operasyonda kaçak ilaç satışı yapan bir evde 334 adet tıbbi ilaç ve 340 adet tıbbi malzeme ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı ve adli süreç başlatıldı.

Adana'da polisin operasyon düzenlediği bir evde, kaçak satış yapılan ilaç ve tıbbı malzemeler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmasında kaçak ilaç satışı yapılan bir adres belirlendi. Bunun üzerine belirlenen eve operasyon düzenlendi. Operasyonda bir şüpheli yakalandı, 334 adet tıbbi ilaç ve 340 adet tıbbi malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülürken, başlatılan adli sürecin devam ettiği bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine yanıt

Memurların grevi hemen bitmeyecek gibi! Teklife yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Çakır cinayetinde 4 tutuklama

Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayette çok sayıda tutuklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.