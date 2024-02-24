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Adana'da Kaçak Diş Polikliniğine Operasyon: Ruhsatsız Tabanca ve Diş Malzemeleri Ele Geçirildi

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Adana'da polis, kaçak diş polikliniğine düzenlediği operasyonda ruhsatsız tabanca ve diş tedavisinde kullanılan malzemeler ele geçirdi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Adana'da polis kaçak diş polikliniğe yaptığı operasyonda, ruhsatsız tabanca, 3 bin 469 adet diş tedavisinde kullanılan malzeme ele geçirirken 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesine bağlı bir adreste kaçak diş polikliniği olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler bunun üzerine Adana İl Sağlık Müdürlüğü görevlileriyle birlikte sahte polikliniğe operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İşyerinde yapılan arama çalışmalarında, 1 adet ruhsatsız tabanca, 45 adet mermi, 3 bin 469 adet diş tedavisinde kullanılan malzeme, diş yapımı ve tedavisinde kullanılan 24 adet cihaz ele geçirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adana Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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