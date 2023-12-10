Üye Girişi
Haberler

Adana'da Kaçak Diş Muayenehanesine Operasyon: 7 Gözaltı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Adana'da polis ekipleri kaçak diş muayenehanesi olarak faaliyet gösteren kliniğe operasyon yaptı. Operasyonda çok sayıda diş tedavi malzemesi ele geçilirken 7 kişi de gözaltına alındı.

Adana'da polis ekipleri kaçak diş muayenehanesi olarak faaliyet gösteren kliniğe operasyon yaptı. Operasyonda çok sayıda diş tedavi malzemesi ele geçilirken 7 kişi de gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, yetkisiz ve ruhsatsız olarak bir klinikte diş tedavisi yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesindeki kaçak diş muayenehanesine baskın yapıldı. Baskında tıbbi cihaz, implant, diş protezleri malzemeleri ele geçilirken 7 kişi de gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adana Emniyet Müdürlüğü Operasyon Adana Adana Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AÖF sınav yerleri nasıl öğrenilir? AÖF sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? BİM aktüel ürünler kataloğu - 10 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Dün gece deprem oldu mu? 10 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? Gönül Dağı 118. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (10 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Bursa'da Deprem mi oldu? Bursa'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? PSG - Nantes maçı ne zaman? PSG - Nantes maçı hangi kanalda, saat kaçta? Açıköğretim sınavlarında kalem veriliyor mu 2023? Açıköğretim sınavlarında kalem, silgi, su, kalemtraş verilecek mi? AÖF sınavında kalem veriliyor mu? AÖF sınavında silgi, su, verilecek mi? Okulların kapanmasına kaç gün var SAYAÇ (9 Aralık) Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Saffet Sancaklı istifa mı etti? MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı neden istifa etti, sebebi ne? Yılbaşında okullar tatil mi? Yılbaşında okullar resmi tatil mi, değil mi? Yunan adaları 7 günlük kapı vizesi ne kadar, kaç TL? Yunan adaları kapı vizesi ücreti belli oldu mu? Süper Lig maçları nereden izlenir? Trendyol Süper Lig maçları hangi platformda yayınlanıyor? Keçiören Belediyesi hangi parti? Keçiören Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Keçiören Belediye başkanı kimdir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title