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Adana'da Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Adana'da Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi
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Şırnak'tan Antalya'ya giden bir yolcu otobüsünde yapılan incelemede 4 milyon 280 bin lira değerinde 188 gümrük kaçağı cep telefonu bulundu. Otobüs şoförü tutuklandı.

Şırnak'tan Antalya'ya giden bir yolcu otobüsünü Adana'da durduran ekipler yaptıkları incelemede otobüsün motorunda 4 milyon 280 bin lira değerinde 188 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. İfadesinde, 'Telefonları emanet aldım' diyen otobüs şoförü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kente çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu getirileceği bilgisine ulaştı. Kentin girişinde önlem alan polis, Şırnak'tan Antalya'ya giden bir yolcu otobüsünü uygulama noktasında durdurdu. Ekipler, otobüsün motorunun bulunduğu bölümün kapağının vidayla kapatıldığını tespit etti. Vidaları sökülerek açılan bölümdeki poşetlerin içinde piyasa değeri 4 milyon 280 bin lira olan 188 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şoför M.Ç., ifadesinde, "Cep telefonlarını tanımadığım bir kişiden emanet olarak aldım. Antalya'daki bir kişiye bırakacaktım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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