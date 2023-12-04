Adana'da jandarma ekipleri kaçak avcılık yapan bir şahsı yakalayarak avlanması yasak ve koruma altında bulunan 25 saka kuşunu doğaya saldı. Şahsa 40 bin 816 TL idari para cezası uygulandı.

Adana'da Kaçak Avcılık Yapan Şahsa 40 Bin TL Para Cezası

Adana'da jandarma ekipleri kaçak avcılık yapan şahsa 40 bin TL para cezası uygularken avlanması yasak ve koruma altında bulunan 25 saka kuşu doğaya salındı.

İmamoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen devriye esnasında kaçak avcılık yapan bir şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs ile birlikte kaçak avcılıkta kullanılan 2 ses cihazı, 1 kafes ve avlanması yasak koruma altında bulunan 25 saka kuşu ele geçirildi.

Saka kuşları doğaya salınırken, şahsa 40 bin 816 TL idari para cezası uygulandı. - ADANA