Adana'da Kaçak Alkol Operasyonu: 500 Litre Ele Geçirildi
Adana'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 500 litre kaçak alkol ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, kaçak alkol ve ürünlerinin satışını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak alkolle ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmada Seyhan, Yumurtalık ve Yüreğir ilçelerinde belirlenen 3 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. İlçe jandarma komutanlıklarına bağlı ekiplerin yaptığı operasyonlarda 500 litre kaçak alkol ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı. Jandarmaya götürülen şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaçak alkol ve alkol ürünlerinin satışı ile üretiminin önlenmesi amacıyla ekiplerin çalışmasının sürdüğü bildirildi.