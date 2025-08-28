Adana'da Kaçak Alkol Operasyonu: 500 Litre Ele Geçirildi

Adana'da Kaçak Alkol Operasyonu: 500 Litre Ele Geçirildi
Adana'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 500 litre kaçak alkol ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, kaçak alkol ve ürünlerinin satışını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'da jandarma ekiplerinin 3 ilçede gerçekleştirdiği operasyonda 500 litre kaçak alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak alkolle ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmada Seyhan, Yumurtalık ve Yüreğir ilçelerinde belirlenen 3 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. İlçe jandarma komutanlıklarına bağlı ekiplerin yaptığı operasyonlarda 500 litre kaçak alkol ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı. Jandarmaya götürülen şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaçak alkol ve alkol ürünlerinin satışı ile üretiminin önlenmesi amacıyla ekiplerin çalışmasının sürdüğü bildirildi. - ADANA

