Adana'da Kaçak Alkol Operasyonu: 16 Gözaltı

Adana'da yapılan operasyonda 706 litre kaçak alkol, 25 şişe kaçak içki ele geçirildi. 16 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri Adana merkez ve Ceyhan ilçesinde kaçak içki üretildiği ve satıldığı bilgisini aldı. Bu bilgi üzerine yaklaşık 400 polisle eş zamanlı olarak 20 adrese baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda 16 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 706 litre kaçak alkol, 25 şişe kaçak içki, 7 litre aroma verici alkol likidi, 169 aroma verici alkol kiti ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ADANA