Üye Girişi
Haberler

Adana'da Kaçak Alkol Operasyonu: 1 Milyon Liralık Alkol Ele Geçirildi

Adana'da Kaçak Alkol Operasyonu: 1 Milyon Liralık Alkol Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 125 bin lira olan bin 475 litre kaçak alkol ve bir sanayi tipi alkol damıtma sistemi ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda piyasa değeri 1 milyon 125 bin lira olan bin 475 litre kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kaçak alkol üretimi ve satışının engellenmesi amacıyla Seyhan ilçesinde bir adrese operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda piyasa değeri 1 milyon 125 lira değerinde bin 475 litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 1 sanayi tipi alkol damıtma sistemi ile alkol yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Operasyon Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Hukuk adana

Discord'a erişim engeli getirildi

Bakan Tunç duyurdu: Discord'a erişim engeli getirildi

 İsrail'in Şam'ı vurmasının ardından İran'dan dikkat çeken açıklama

İsrail'den Suriye'nin kalbine saldırı: Can kaybı artıyor

 Telegram ve Discord'da uygunsuz paylaşım yapan 2 kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya böyle duyurdu: Görülecek hesabımız var
TBMM'deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel'den gündem yaratacak açıklama

Özel'den TBMM'de gündem yaratacak açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya elektrik kesintisi! 9-10 Ekim Muratpaşa, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Livakovic Fenerbahçe'den gidecek mi? 8-9 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 8-9 Ekim bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Düşüş filmi gerçek mi? Düşüş filmindeki kule gerçek mi? BUSKİ Bursa su kesintisi! 8-9 Ekim Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 8-9 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Tuzla su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 8-9 Ekim Aliağa, Bornova, Menderes su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.