Adana'da Kaçak Alkol Operasyonu: 1 Milyon Liralık Alkol Ele Geçirildi

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda piyasa değeri 1 milyon 125 bin lira olan bin 475 litre kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kaçak alkol üretimi ve satışının engellenmesi amacıyla Seyhan ilçesinde bir adrese operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda piyasa değeri 1 milyon 125 lira değerinde bin 475 litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 1 sanayi tipi alkol damıtma sistemi ile alkol yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. - ADANA