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Adana'da Kaçak Alkol Operasyonu: 1 Gözaltı, 1050 Litre Alkole El Konuldu

Adana'da Kaçak Alkol Operasyonu: 1 Gözaltı, 1050 Litre Alkole El Konuldu
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, evde yapılan aramada 1050 litre kaçak alkol ve silahlar ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde eve yapılan baskında bin 50 litre kaçak alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Havutlu Mahallesinde bir evde kaçak alkol üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda ev sahibi Serkan D. gözaltına alındı. Aramada evin deposunda variller içerisinde toplamda bin 50 litre kaçak alkol ve 2 kuru sıkı tabanca ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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