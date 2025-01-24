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Adana'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 550 Litre Ele Geçirildi

Adana'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 550 Litre Ele Geçirildi
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Adana'da polis, bir depoya düzenlediği operasyonda 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi ve 1 kişiyi gözaltına aldı.

Adana'da polis bir depoya yaptığı baskında 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Seyhan İlçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak akaryakıt ihbarı alan polis, harekete geçti. Depoda ise varillerin içerisinde toplamda 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Söz konusu adrese yapılan operasyonda 1 kişi yakalandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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