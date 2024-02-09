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Adana'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 11 Bin 400 Litre Ele Geçirildi

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Adana'da yapılan bir uygulama noktasında durdurulan bir kamyonun kasasında 11 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

Adana'da uygulama noktasında durdurulan bir kamyonda 11 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Sarıçam ilçesi yakınındaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyonu durdurarak arama yaptı. Kamyonun kasasındaki plastik tanklarda 11 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Polis ekipleri, kamyonetin sürücüsünü gözaltına aldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adana Adana Kaçakçılık 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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