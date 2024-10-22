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Adana'da Kabir Ziyaretinde İşlenen Cinayet

Adana'da Kabir Ziyaretinde İşlenen Cinayet
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Adana'da kabir ziyareti esnasında Şemsettin Erkuvan'ın anne ve iki kızını silahla vurarak öldürmesi sonucu cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı ve mezarlıkta toprağa verildi. Olayla ilgili şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Adana'da kabir ziyaretine gittikleri sırada öldürülen anne ve 2 kızının cenazesi, otopsinin ardından adli tıp kurumu morgundan alındı.

Olay, dün Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda meydana geldi. Şenay (44), Güldane (20) ve Gaye Gerçek (22), dün saat 16.00 sıralarında Muzaffer Erkuvan'ın Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı'ndaki kabrini ziyarete gitti. Muzaffer Erkuvan'ın babası Şemsettin Erkuvan, oğlunun intiharı nedeniyle husumet duyduğu anne ve iki kızını takip etti.

Anne ve kızları mezarlıktaki musalla taşına yakın bir noktada banklarda otururken motosikletle yaklaşan Şemsettin Erkuvan, tabancayla onlara kurşun yağdırıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede, Şenay Gerçek ile kızları Güldane ve Gaye Gerçek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Anne ve 2 kızının cenazesi otopsi için kaldırıldığı Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan bugün alındı. 3 kadının cenazesi, öldürüldükleri Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin şüpheli Şemsettin Erkuvan'ın yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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