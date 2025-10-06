Adana'da Jandarma Operasyonunda 10 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Adana'nın Kozan ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonda 10 kilo 230 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir adreste uyuşturucu olduğu ve satışının yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, adrese baskın yaptı. Jandarma ekipleri şüpheliyi yakalarken evde yaptığı aramada 10 kilo 230 kubar gram esrar, 700 kenevir tohumu, 18 kök kenevir, 2 hassas terazi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli adli işlemleri için jandarmaya götürüldü. - ADANA