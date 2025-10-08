Haberler

Adana'da İzinsiz Plaka Üretimine Baskın: 1.166 Bandrolsüz Plaka Ele Geçirildi

Adana'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, izinsiz plaka üretimi yapan iki adreste toplam 1.166 adet bandrolsüz plaka ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde iki ayrı adreste izinsiz plaka üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Belirlenen adreslere yapılan baskında; bin 166 adet bandrolsüz plaka, 600 adet harf ve sayı baskısı, 8 baskı kalıbı, 1 karekod cihazı, 1 plaka presleme makinesi, 1 plaka boyama makinesi ve 1 mühür ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
