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Adana'da işyerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler yakalandı

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Adana'da bir işyerine silahlı saldırı düzenleyerek kaçan iki şüpheli polis tarafından saklandıkları evde yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ruhsatsız tabanca ve olayda kullanılan motosiklet bulundu.

Adana'da bir işyerine silahlı saldırı düzenleyerek kaçan iki şüpheli polis tarafından saklandıkları evde yakalandı.

Olay, 9 Nisan günü Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Eren A. (22) ve Görkem T. (24), Ramazan Y. (68)' e ait işyerine saldırı düzenlenmeye karar verdi. Motosikleti Görkem T. kullanırken arkasında oturan Eren A. işyerine doğru tabanca 4 el ateş açtı. Daha sonra şüpheliler motosiklet ile kaçarak izlerini kaybettirdi.

Bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen gasp polisleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

Yapılan incelemelerde gasp polisleri şüphelilerin Eren A. ve Görkem T. olduğunu belirledi. Şüpheliler Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'nde saklandıkları evde yakalandı. Evde yapılan aramada suç aleti ruhsatsız tabanca ve olayda kullanılan motosiklette ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Adana 3.Sayfa Güncel Haberler

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