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Adana'da İşyerine Gece Kurşunlama Olayı

Adana'da İşyerine Gece Kurşunlama Olayı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir işyeri gece saatlerinde kimliği belirsiz bir ya da birden fazla kişi tarafından kurşunlandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, failleri yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da gece işyerini kurşunlayan şüpheli ya da şüpheliler kaçtı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Mücahitler Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre gece iş yerinin önüne gelen şüpheli ya da şüpheliler silahla ateş etti. İş yerinin camlarına ve kepengine kurşun isabet ederken şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar olayı polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler olayın faillerini yakalamak için çalışma başlattı. İş yerine 46 mermi sıkıldığı öne sürüldü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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